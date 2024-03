L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini è stato intervistato da Tag24 su tante tematiche riguardanti la squadra viola, tra cui la rocambolesca vittoria ottenuta contro il Maccabi Haifa in Conference League: “La Conference League è un obiettivo importante per la Fiorentina, anche perché la posizione in campionato si è stabilizzata su una situazione che non dà alcuna certezza a questo club. L’Europa deve essere l’obiettivo primario e il cammino per ora sta andando avanti. La vittoria fuori casa è stata importante, ma la qualificazione è ancora aperta. Quello che abbiamo visto ieri sera e che è successo all’andata, deve servire da insegnamento per la prossima settimana. Qualcosa di simile è accaduto, ad esempio, anche al Milan”.

"Fiorentina altalenante? Questo è ciò che fa impazzire i tifosi"

E sulla mancanza di continuità della Fiorentina risponde: "Vorremmo saperlo tutti noi che siamo così affezionati alla Fiorentina. Sarebbe il modo migliore per poter dare qualche consiglio concreto. Credo che questa sia proprio la cosa che sta facendo impazzire i tifosi, che nutrono ancora grandissime speranze. C’è stato un momento in cui la viola era molto vicina a un posto in Champions, ma purtroppo questi continui alti e bassi che hanno caratterizzato l’andamento di questa squadra, in questa stagione in particolare, ha cambiato le cose. Resta però il fatto che la squadra di Italiano è ancora in corsa su due fronti, ovvero la Coppa Italia e la Conference League e questo non è un risultato che può essere sottovalutato. Il raggiungimento degli obiettivi ora dipende solo da loro. Speriamo che quest’anno, a differenza della scorsa stagione in cui la viola si è giocata due finali senza vincere nulla, la Fiorentina possa portare a casa qualcosa di importante”.

“Italiano ha la squadra in pugno, Terracciano è cresciuto”

Mareggini esprime la sua opinione anche sul tecnico viola Italiano e del portiere Terracciano: “Italiano ha in mano la squadra in tutti i sensi. Quando ci sono le gioie sono condivise e lo stesso vale quando ci sono i momenti più complicati. Il campanello d’allarme deve suonare quando non c’è un legame forte tra il gruppo e il tecnico. Io penso che per Italiano questo sia il risultato migliore mai raggiunto, ha sempre avuto una squadra molto motivata e al di là degli errori dei singoli, ha sempre dimostrato di avere in pugno questo gruppo. Terracciano quest’anno ha avuto dei momenti molto importanti ed è riuscito a portare punti alla Fiorentina. Rispetto all’anno scorso ha fatto una bella crescita. Prima era semplicemente un buon portiere, ma non aveva fatto fare alla squadra un salto di qualità. Purtroppo i punti che ha portato non sono bastati del tutto, perché quando una squadra va male, va male da ogni punto di vista e lui non può certo essere Superman. Anche lui sta vivendo questa situazione di alti e bassi”.