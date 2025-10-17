E se la vera sorpresa a Milano fosse Fagioli? Il duro lavoro del centrocampista per ritrovare la titolarità

Quando è arrivato alla Fiorentina doveva essere il perno centrale del centrocampo di Palladino. Per qualche partita ha fatto grandi cose, per poi spegnersi lentamente con il ritorno (ingiustificato) sulla cronaca della vicenda legata alle scommesse. Da lì in viola non si è più visto il vero Nicolò Fagioli.

Sorpresa a Milano?

Scivolato indietro nelle gerarchie di Pioli, adesso l'allenatore viola potrebbe decidere a sorpresa di rilanciarlo titolare contro il Milan. Dall'altra parte c'è il suo idolo di sempre Modric, e anche questo potrebbe essere uno stimolo in più per lui.

La possibile soluzione

In questa pausa Nazionali Fagioli ha lavorato molto bene e spera in una nuova titolarità. Le possibilità ci sono: tra le più quotate quelle di un centrocampo a tre con Nicolussi al centro e Mandragora e Fagioli ad agire da mezzali. Pioli sa che a Nicolò serve fiducia, ma questa deve essere ricambiata: il momento della Fiorentina non è di certo facile.