“Abbiamo fatto una chiacchierata da uomo a uomo, io e lui da soli nel mio studio, e dal quel giorno Riccardo ha svoltato completamente”. Rispondeva così Raffaele Palladino, dopo la vittoria sul Verona, a domanda sul conto di Sottil. Senza veli l'allenatore della Fiorentina, che tra le tante cose buone che sta dimostrando c'è anche la capacità di creare rapporti umani fortissimi con i calciatori.

Sempre dalla parte dei suoi giocatori. Nessuno (o quasi) escluso

Ci parla, li sprona, li coccola e li difende quando ce n'è bisogno, come ai microfoni di Radio Rai qualche giorno fa. Ma, soprattutto, Palladino non vuole perdere di vista nessuno, o perlomeno nessuno di quelli in cui vede delle vere potenzialità. Sottil appunto, sul quale siamo pronti a scommettere punterà anche dopo il ritorno di Gudmundsson, ma non solo.

Un “nuovo acquisto” di nome Beltran

Un altro calciatore per il quale Palladino ha speso parole importanti è Lucas Beltran, elogiato per la sua capacità di trovare sempre la giusta posizione in campo e sapersi muovere tra le linee. Da trequartista alle spalle di Kean, l'argentino si sta rivelando una risorsa importante e nuova per la Fiorentina. Merito di Palladino, che si sta rivelando anche un abile comunicatore in grado di gestire quegli equilibri tanto delicati quanto determinanti all'interno del gruppo.