I primi nomi dello staff di Vanoli: il suo nuovo vice allenatore sarà un ex collaboratore di Farioli. Ecco chi è

Arrivano i primi nomi sullo staff che affiancherà Paolo Vanoli in questa sua nuova avventura alla Fiorentina. Come riporta Sky Sport, il suo vice allenatore sarà Daniele Cavalletto, padovano classe 1977.

L'esperienza con Galderisi

Dal 2008 siede in panchina al fianco dell'allenatore principale e la lista di squadre con cui ha collaborato è molto lunga. Meno quella dei tecnici che ha seguito: dal 2008 al 2020 è stato il vice di Giuseppe Galderisi sulle panchine di Pescara, Arezzo, Benevento, Triestina, Salernitana, Olhanense, Lucchese, Gubbio e Vis Pesaro.

E poi con Farioli

Dal 2020 al 2025, invece, ha collaborato con Francesco Farioli, allenatore finito anche sul taccuino della società viola nella scelta degli ultimi tecnici. Lo ha seguito in Turchia al Karagümrük e all'Alanyaspor, poi al Nizza e all'Ajax. Oggi inizierà la sua collaborazione con Paolo Vanoli alla Fiorentina.