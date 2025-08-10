La Fiorentina spara alto per Comuzzo e allora il Milan vira su De Winter. Trattativa ben avviata per il difensore del Genoa

Il noto esperto di Mercato Gianluca Di Marzio ha raccontato le ultime novità sulle trattative portate avanti dal Milan per portarsi a casa un giovane difensore. La Fiorentina è ovviamente interessate alle mosse di mercato dei rossoneri, che hanno messo nella lista anche Pietro Comuzzo.

Lo stop per Comuzzo e la nuova alternativa

Secondo il noto giornalista di Sky Sport, il club rossonero sta facendo passi concreti per cercare di portare in squadra Koni De Winter. Il difensore del Genoa è diventato il primo obiettivo della squadra meneghina dopo che la Fiorentina ha fatto intendere la volontà di trattenere il proprio gioiello.

Le cifre della trattativa

Il Milan ha sorpassato l'Inter nella corsa a De Winter. Le cifre della trattativa dovrebbero aggirarsi sui 18/20 milioni di euro più bonus, o anche con una percentuale sulla futura rivendita.