Natale e Santo Stefano al Viola Park. I tre infortunati che salteranno Parma

E' una settimana un po' particolare questa per la Fiorentina.

Dopo essersi allenata ieri, la squadra riposerà quest'oggi e sarà in campo tutti gli altri giorni, compreso per Natale e per Santo Stefano.

Senza Pablo Marì

La formazione viola, in Emilia non potrà disporre di Pablo Marí che, dopo aver già saltato la partita contro l'Udinese, per “la lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra”, non potrà esserci anche nella prossima trasferta.

Anche Gosens e Fazzini out

Assenti anche Gosens e Fazzini che continuano il recupero dai rispettivi infortuni. Per il tedesco ormai è un'assenza che perdura ormai da quasi due mesi.