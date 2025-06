Il giornalista di SportMediaset, Sandro Sabatini, intervenuto su Lady Radio, ha parlato in primo luogo del futuro di Moise Kean: “A me sembra che abbia molta voglia di divertirsi ancora con la Fiorentina. Per l'Arabia sono molto fiducioso, poi se uno squadrone perde qualche ragione un attaccante…C'è la possibilità per lui di andare al mondiale con la numero nove, cosa che se andasse in Arabia non sarebbe possibile”.

Pio Esposito

Sabatini punta molto su Pio Esposito anche in chiave viola: “Non credo che l'Inter lo venda, ma puoi prenderlo in prestito, con diritto, controdiritto ecc… una formula la si può trovare. Se volete Pradè l'accompagno io in sede interista per prenderlo. Pio Esposito è pronto per essere protagonista in Serie A, non tra le prime tre, ma per tutte le altre sì”.

Pioli

Su Pioli: “Ebbi modo di parlare con lui un po' di tempo fa e sentii che era molto affezionato a Firenze, non è un modo di dire. Una scelta quella della Fiorentina che è in linea con il mercato che sta facendo la società, puntando su giovani ambiziosi”.