Andreazzoli rilancia Maleh: "Volevamo prenderlo già due anni fa dalla Fiorentina. Parla poco e mi piace anche per questo"

Aurelio Andreazzoli da quando è tornato sulla panchina dell'Empoli ha deciso di rilanciare l'ex centrocampista della Fiorentina, Youssef Maleh.

“Lo volevamo prendere già due anni fa dalla Fiorentina – rivela Andreazzoli – e non fu possibile. Sto scoprendo più di quello che conoscevo. Ha giocato due partite intere in tre giorni con la giusta qualità. Parla poco e mi piace anche per questo”.

Tanti complimenti dunque per questo giocatore che a Lecce, squadra che lo aveva portato via da Firenze, aveva trovato dei problemi e anche poco spazio col passare dei mesi.