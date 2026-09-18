Pradè: "Non è vero che io e Palladino non andavamo d'accordo a Firenze. Io facevo la mia parte. Senza la tragedia di Bove..."

L'ex ds della Fiorentina Daniele Pradé ha parlato in un'intervista sul Corriere dello Sport-Stadio, intervenendo sull'approdo di Palladino al Bologna.

Sul passaggio al Bologna

"Il Bologna non mi ha chiamato per chiedermi un giudizio su Palladino, ma se lo avesse fatto avrei dato un parare positivo al 100%. È molto bravo, non si fanno 65 punti in Serie A e non si chiude al sesto posto quando non si hanno capacità importanti. Raffaele è bravo dentro il campo, fuori dal campo ed è addirittura straordinario nel rapporto con i calciatori. Il feeling che crea con la squadra è inimmaginabile".

Sul rapporto

"È uscita fuori la storia che non andavamo d’accordo, ma non è vero, io facevo solo la parte che dovevo fare. Discussioni tra di noi? discutere non è il verbo giusto, ci confrontavamo. Le 8 vittorie di fila? Raffaele ha cambiato il sistema di gioco quando lo ha ritenuto opportuno. Senza la tragedia che colpì Bove non so dove saremmo arrivati quell’anno".