Il giornalista di fede juventina, presente in molte trasmissioni televisive, Paolo Zuliani, sul proprio canale Youtube torna a parlare di alcuni fatti accaduti sugli spalti durante Fiorentina-Juventus.

“Nessuna presa di distanza della Fiorentina”

“Sono passati diversi giorni e guardando il sito della Fiorentina non c'è ancora un comunicato in cui prendano le distanze dai cori razzisti fatti nei confronti di Kean, Vlahovic e McKennie - ha detto Zuliani - Peccato, occasione persa".

Attacco anche a Gravina

E poi ha aggiunto: “Non solo la Fiorentina però, non abbiamo ancora visto l'intervento del presidente Gravina, che è intervenuto ad aprile per dare la grazia a Lukaku. Non è intervenuto neanche il ministro Abodi, quando invece prese posizione nella passata stagione. Anche gli opinionisti, gli uomini di cultura eccetera sono ora spariti, quando l'anno scorso ci hanno spiegato che c'era una situazione dal punto di vista del razzismo negli stadi particolarmente grave in Italia. Si vede che quando i giocatori della Juve sono oggetto di cori razzisti è meno grave”.