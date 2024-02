L'Hajduk Spalato è una cura per Brekalo: l'ex Fiorentina macina assist in Croazia

A gennaio la Fiorentina ha salutato Josip Brekalo dopo un anno povero di soddisfazioni e bonus; memorabile soltanto il gol al Napoli, poi ben poco altro. Il trasferimento all'Hajduk Spalato, dopo l'affare saltato con la Dinamo Zagabria, ha rigenerato l'esterno croato.

La rinascita di Brekalo

Ieri l'Hajduk ha pareggiato 1-1 in casa del Varazdin, perdendo un po' di terreno per la corsa al titolo. Da segnalare l'assist di Brekalo, un altro, per la precisione il terzo in tre partite, dove si è ritagliato anche lo spazio di un gol. Nell'avventura alla Fiorentina, invece, non è arrivato neanche un assist in gara ufficiale.