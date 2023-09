Rifacimento del Franchi: "Ormai abbiamo imboccato la strada giusta". L'ottimismo di Palazzo Vecchio anche per il reperimento di nuovi fondi

“Ormai abbiamo imboccato la strada giusta per la ristrutturazione del Franchi”. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è convinto di poter portare a casa il risultato su questo fronte.

Palazzo Vecchio ha in mano i 130 milioni di euro, legati al ministero della cultura che vuol dire una parte rilevante dei fondi previsti in un primo momento, ma c'è anche ottimismo per l'arrivo di altri 70, quelli che erano stati concessi all'inizio e poi tolti a seguito dell'intervento dell'Unione Europea.

Non appena sarà pronto il progetto esecutivo da parte di Arup, partirà la gara d'appalto per quella che sarà la prima, importante, tranche dei lavori.