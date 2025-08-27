Ci risiamo. Dopo averci provato per Kean, gli arabi tentano un altro giocatore della Fiorentina con i loro profumatissimi milioni. Pietro Comuzzo è ufficialmente un obiettivo dell'Al-Hilal, e non è difficile credere che ci sia lo zampino di Simone Inzaghi nell'offerta di 35 milioni inviata alla Fiorentina nelle scorse ore.

Comuzzo pensa, la Fiorentina si muove

La dirigenza viola, scrive il Corriere dello Sport, si siederebbe al tavolo delle trattative per una cifra simile, ma ovviamente tutto dipende dalla volontà del calciatore. Comuzzo riflette, perché i soldi sono tanti ma 20 anni sono pochi per archiviare il calcio che conta. Nel frattempo Pradè e Goretti lavorano a un'altra entrata: Diogo Leite dell'Union Berlino, valutazione 12 milioni, è uno dei nomi in lista.