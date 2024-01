Quarta vince il ballottaggio con Ranieri

Supercoppa Italiana, a Riyad si gioca Fiorentina-Napoli, prima semifinale del torneo in Arabia Saudita. Vincenzo Italiano conferma il suo classico 4-2-3-1 con Terracciano in porta, Kayode a destra, Biraghi sull'altra corsia e Milenkovic-Martinez Quarta come coppia di centrali.

Brekalo e Ikoné in attacco

In mezzo al campo, Arthur e Duncan, mentre Bonaventura più avanzato dietro alla punta. L'attacco vede un tridente formato da Ikoné, Brekalo e Beltran. Nicolás Gonzalez va in panchina, cambio dell'ultim'ora con Vannucchi. A seguire le scelte dei due tecnici, Italiano e Mazzarri:

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All.: Italiano.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mazzocchi; Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.