Un cambio di mano nella proprietà della Fiorentina? Non è in ponte a breve termine, anzi. A sentire i dirigenti più in vista del club viola siamo davvero lontani da questa ipotesi.

“Niente cessione”

“Cessione? No… certo che no”. Fabio Paratici pronuncia queste parole al Corriere della Sera e girandosi verso il direttore generale, trova conferma.

Ferrari lapidario

Il DG è lapidario: “Non c’è assolutamente nulla in tal senso, anzi. La scomparsa del presidente ha ulteriormente rafforzato il legame affettivo tra la famiglia, e parlo del figlio Joseph ma anche della signora Catherine, e il club”.