Ferrari: "La scomparsa di Rocco ha rafforzato il legame tra i Commisso e la Fiorentina". Paratici: "La cessione non è in ponte"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Un cambio di mano nella proprietà della Fiorentina? Non è in ponte a breve termine, anzi. A sentire i dirigenti più in vista del club viola siamo davvero lontani da questa ipotesi.
“Niente cessione”
“Cessione? No… certo che no”. Fabio Paratici pronuncia queste parole al Corriere della Sera e girandosi verso il direttore generale, trova conferma.
Ferrari lapidario
Il DG è lapidario: “Non c’è assolutamente nulla in tal senso, anzi. La scomparsa del presidente ha ulteriormente rafforzato il legame affettivo tra la famiglia, e parlo del figlio Joseph ma anche della signora Catherine, e il club”.
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