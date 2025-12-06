La Nazione: con tutta quella gente non si può fallire!

Sul QS de La Nazione spazio viola in prima pagina: “Carica viola. Firenze c'è”. A pagina 2 in taglio alto: “Novanta minuti da vivere in apnea. Con grinta, cuore e tanto coraggio La spinta dell’onda lunga di Firenze”. A pagina 3: “Vanoli si copre, ma va all’attacco: «Tocca a noi essere i trascinatori»”, in taglio basso: “Un esodo viola in vecchio stile. Si punta a quota quattromila”. A pagina 4: “La rivoluzione è rimandata. In campo col solito modulo” e in spalla: “L’uomo con megafono. Per lenire la solitudine”.