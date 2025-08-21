Intervenuto a Lady Radio, l’ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha parlato in merito all’imminente inizio della stagione ufficiale della Fiorentina, spaziando anche su considerazioni tattiche.

‘Occorre fare un salto in avanti, la Fiorentina deve vincere la Conference’

“La Fiorentina non ha ancora fatto un salto in avanti, 4 anni di Conference lo certificano. Occorre che con l’avvento di un allenatore di primo livello la squadra faccia un salto di qualità, anche grazie a rinforzi che facciano la differenza. Nell’ultimo anno il rendimento è stato molto altalenante, la Fiorentina deve salire ancora uno scalino. La Fiorentina deve vincere la Conference League, è un trofeo che ti arricchisce e ti permette di non rifarla l’anno dopo”.

‘Il tridente non lo vedo, fatico a pensare a questo schieramento’

“La difesa viola oggi dà garanzie, il portiere è fortissimo, Comuzzo penso che potrà fare meglio dello scorso anno. In attacco però non vedo un tridente in questo momento, non mi sembra il caso di partire con Dzeko titolare, affaticandolo e rischiando di perderlo quando ce ne sarebbe bisogno. In mezzo già c’è Fagioli che non mi sembra certo un interdittore, fatico a pensare che la Fiorentina possa schierare questo sistema di gioco”.