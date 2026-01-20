Il nuovo nome per la difesa della Fiorentina arriva dal Portogallo. Ma non c'è l'accordo sulla formula

Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Fiorentina ha messo nel mirino per la difesa Sikou Niakaté, difensore centrale classe 1999 del Braga.

Si discute sulla formula

La società viola avrebbe proposto al club portoghese un affare in prestito con diritto di riscatto per il giocatore franco-maliano, ma il Braga non sarebbe d'accordo su questa formula e vorrebbe un affare definitivo sulla base dell'obbligo di riscatto o titolo definitivo.

La sua stagione

In questa stagione Niakaté ha collezionato 20 presenze tra campionato, coppa nazionale e Europa League, siglando anche un assist. Fa parte della nazionale del Mali.