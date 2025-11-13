Quella carica all'interno della Fiorentina destinata a rimanere vacante
L'inizio di novembre ha segnato un vero e proprio stravolgimento all'interno della Fiorentina.
Pradè e Pioli
Ad accendere la miccia ci ha pensato l'ex direttore sportivo, Daniele Pradè, interrompendo il proprio rapporto con il club viola alla viglia della partita con il Lecce. La sconfitta patita contro i salentini ha di fatto messo fuori dai giochi Stefano Pioli in panchina.
Poi Goretti e Vanoli
A seguire, Roberto Goretti ha preso il posto che è stato di Pradè, scegliendo Paolo Vanoli come nuova guida tecnica della squadra.
Carica vacante
Uno spostamento di tessere che ha di fatto lasciato l'organigramma societario con una poltrona vacante: quella di direttore tecnico (prima c'era proprio Goretti a svolgere questo ruolo). Non ci sarà un sostituto, almeno per il momento, con il diesse che si troverà a collaborare a stretto contatto con Raffaele Rubino, già presente nell’organico del club.