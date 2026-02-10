Mareggini: "Vanoli non lascia nulla al caso, ma fa tutto lui e si stressa molto. Così comunica il suo nervosismo alla squadra"

L'ex Fiorentina Gianmatteo Mareggini è intervenuto a Lady Radio per commentare la situazione in casa viola. Questo il pensiero dell'ex portiere.

Su Vanoli

“La lotta per la salvezza è la cosa più stressante. La paura non viene gestita dai soldi, ora dobbiamo stare vicini alla squadra. Io ho lavorato con Vanoli e lui è fatto così: è un allenatore preparato, non lascia nulla al caso. Solo che faceva tutto lui e quindi si stressava molto. Così c'è il rischio di trasmettere il proprio nervosismo alla squadra e questo non va bene”.

E su Comuzzo

“Sta sbagliando tanto. La Fiorenti asta prendendo gol decisivi perché non salta di testa, scivola in ritardo oppure fa falli inutili. Ranieri non ha colpe e se entri a fine partita non sei pronto fisicamente e questo mi fa riflettere sul cambio”.