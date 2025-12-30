La Fiorentina studia un compagno di squadra di Messi per l'attacco. I dettagli

La Fiorentina sta cercando degli esterni offensivi da portare a Firenze nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Nome dagli USA

Un nome che piace, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, è quello Mateo Silvetti, attaccante che attualmente veste la maglia dell’Inter Miami.

Compagno di Messi

Il classe 2006 originario di Rosario, ha giocato diverse stagioni al Newell’s (nelle giovanili e poi in Prima Squadra) prima di arrivare nel club di Messi. Destro naturale, in stagione 2 reti e 2 assist in 9 presenze.