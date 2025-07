"Ancora un po' di pazienza" Pioli dà l'appuntamento. Un'attesa snervante che sta per finire

Domani scadranno i famosi sei mesi più un giorno di residenza in Arabia necessari affinché il tecnico Stefano Pioli possa godere dei benefici fiscali. A quel punto, in teoria, ogni giorno potrebbe esser quello buono per riaccoglierlo alla Fiorentina.

“Un po' di pazienza”

“Ancora un po’ di pazienza...”. Questa la risposta data da Pioli agli amici che gli chiedevano quanto mancasse al suo ritorno (lo riporta stamani il Corriere Fiorentino).

Triennale

L'attesa è stata lunga e per certi versi snervante, ma ormai sta volgendo al termine. Il tecnico firmerà un contratto triennale con il club di Commisso, dove guadagnerà intorno ai tre milioni di euro a stagione.