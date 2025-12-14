FiorentinaNews.Com ha intervistato in esclusiva il procuratore e opinionista fiorentino Furio Valcareggi. Fra i temi analizzati anche il prossimo mercato di gennaio e, soprattutto, la situazione societaria della Fiorentina.

Cosa si aspetta dal mercato di Gennaio? Ci saranno le famose "scelte drastiche"?

“E chi si prende? A gennaio il mercato è strano. I giocatori della Fiorentina hanno anche mercato perché sono tutti buoni, però non danno prestazioni in questo momento. Non so che giocatori possa prendere la viola. I calciatori importanti a gennaio non te li danno. Un Barella, per esempio, l’Inter se lo tiene stretto. Nessuno da via a metà stagione giocatori indispensabili. Rischi di prendere giocatori con problemi o che non giocano al Sassuolo, ma uno così può giocare alla Fiorentina? È difficile rimediare a questa situazione con il mercato”.

Commisso, dopo un periodo di silenzio è tornato a parlare. Cosa ne pensa delle sue parole?

“La società è una persona sola: Alessandro Ferrari, e forse Roberto Goretti. Non c’è altro in società, è questa. Pradè è fuori, è rimasto a Firenze ma non credo lavori ancora per la Fiorentina. L’ex Ds è stato bravo, ma ha avuto sfortuna. L'intervista di Rocco è da 0-0, non ha detto nulla. Ha smentito sulla cessione, ma è normale. Tutto è in vendita, anche Palazzo Vecchio. Se arriva l'offerta giusta vende”.