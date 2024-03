Burdisso a Pozzallo, Pradè a Brooklyn: i colleghi e amici di Barone lo seguiranno anche nei funerali italo-americani

Ieri la camera ardente al Viola Park, domani il primo funerale a Pozzallo (Ragusa). Il ricordo per Joe Barone continuerà anche nei prossimi giorni, quando il feretro dell'ex dg viola verrà portato nella sua Sicilia, nel luogo della nascita il 20 marzo 1966. Come riportato da Radio Bruno, quattro figure della dirigenza viola seguiranno la funzione nell'isola.

Si tratta del direttore tecnico Nicolas Burdisso, del team manager Simone Ottaviani e di due responsabili del settore giovanile come Angeloni e Niccolini. Successivamente, il corpo di Barone verrà trasportato oltreoceano per ottenere l'estremo riposo negli Stati Uniti, a New York. Alla funzione di Brooklyn, prenderanno parte invece il responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Daniele Pradè e anche il responsabile sanitario Luca Pengue, le tre persone che sono rimaste vicine a Joe dal momento del malore fino alle sue ultime ore.