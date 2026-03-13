Il conduttore e tifoso della Fiorentina Carlo Conti, nato oggi proprio come Giancarlo De Sisti, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Avevo la sua maglia numero 10, ero innamorato di lui e della Fiorentina che vinse lo scudetto. Oggi l'attaccamento alla maglia che c'era all'epoca sta un po' mancando, la maglia viola dovrebbe essere come una seconda pelle”.

“Il mio ultimo Sanremo”

Poi ha aggiunto: “Questa edizione di Sanremo, delle cinque che ho fatto, è stata la più leggera e divertente, però come in tutte le cose nella vita a un certo punto bisogna anche dire basta”.