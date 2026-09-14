DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda, verso il derby di Coppa, le ultime novità

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà la prima partita casalinga della seconda esperienza di Vanoli come allenatore della Fiorentina: domani sera arriva il Pisa per l'atteso derby toscano, da affrontare dopo aver raccolto la prima vittoria in campionato, contro il Venezia.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Maurizio Romei, il presidente della Settignanese, e il procuratore Eugenio Ascari. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

QUA il link della diretta