La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli conferma la via del turnover, c'è un esordio ufficiale. Tanti nuovi volti dal 1'

Tutto pronto per la sfida di stasera tra Fiorentina e Como, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco gli undici ufficiali scelti dalle due compagini.

Le scelte di Vanoli

Come previsto, tante le rotazioni nell'undici iniziale proposto da Vanoli: la prima notizia è senz'altro l'esordio di Balbo, che scenderà in campo sull'out di sinistra dal 1', venendo dalla Primavera. In porta si rivede Christensen dopo il rientro dal prestito, chance per Fortini a destra nei 4 dietro: i centrali saranno Comuzzo e Ranieri. Tutti dentro i nuovi acquisti del centrocampo, quali Fabbian, Brescianini e Harrison, mentre riposa Solomon. Davanti confermato Piccoli.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Ndour; Fabbian, Brescianini, Fazzini, Harrison; Piccoli

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Sergi Roberto, Caqueret; Rodriguez, Da Cunha, Kuhn; Douvikas