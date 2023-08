Beltran lo batte solo un altro argentino...

Il passaggio di Lucas Beltran dal River Plate alla Fiorentina verrà a costare ai viola intorno ai 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Una somma molto elevata per gli standard del club gigliato, ma non da record. A vincere il titolo come giocatore più costoso della storia della Fiorentina, resta ancora un altro argentino: Nicolas Gonzalez.

Nico è stato infatti pagato allo Stoccarda, tutto incluso, 28 milioni di euro, poco di più rispetto al suo connazionale che farà coppia con lui nell'attacco della squadra allenata da Italiano.