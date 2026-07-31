Il Venezia continua a lavorare con la Fiorentina e aspetta Sohm. Intanto Moreno è subito convocato
Doppio affare per il Venezia con la Fiorentina: oltre a Matias Moreno, già ufficialmente un calciatore arancioneroverde a titolo definitivo, anche Simon Sohm sta per passare ai lagunari. Per lui un prestito con diritto di riscatto.
Anche Sohm è vicinissimo a Venezia
Il Venezia continua a lavorare con il club viola per chiudere definitivamente l'affare. Intanto Moreno ò subito chiamato alle armi ed è presente in grande spolvero fra i convocati della tournée in Francia.
Intanto Moreno è subito a disposizione di Stroppa
Portieri: Matteo Grandi, Alessio Pozzi, Filip Stankovic.
Difensori: Armel Bella Kotchap, Thierry Rendall Correia, Bartol Franjic, Alejandro Gomes Furtado, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Junior Ligue, Matias Moreno, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti: Toma Basic, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Lamine Fanne, Kornel Lisman, Marko Farji, Thorir Helgason, Nunzio Lella, Simone Panada, Kike Perez.
Attaccanti: Akor Adams, Lion Lauberbach, Alvin Okoro, Albion Rrahmani, John Yeboah.