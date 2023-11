La Gazzetta dello Sport: Italiano ha perso il gol

A pagina 32 de La Gazzetta dello Sport è presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “C’è solo Gonzalez Italiano alla ricerca del gol perduto”. Sottotitolo: “Tre sconfitte di fila in A, senza reti. La staffetta Beltran-Nzola non paga. Per il tecnico è l’ora di scelte decise”.

All'interno dell'articolo leggiamo: “Le ultime puntate raccontano di una squadra in crisi. Non tanto di gioco, ma di gol. Sconfitta in casa da Empoli e Juventus e dalla Lazio all’Olimpico. Senza segnare lo straccio di una rete. Brusca frenata in classifica e nel morale della truppa”.