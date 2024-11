Il cuore della Fiorentina batte a destra. I numeri da capogiro di Dodô, tra i migliori calciatori d'Europa per giocate offensive

In campionato non ha saltato neanche un minuto, è il calciatore più impiegato in questo inizio stagione (1150 minuti in campo). A Palladino togliete tutto, ma non la sua freccia a destra: Dodô è leader tecnico, caratteriale e carismatico, sia in campo che fuori.

E i numeri del brasiliano della Fiorentina in questo inizio di stagione sono da capogiro: 19 i dribbling riusciti, 37 quelli tentati in Serie A: solo Oristanio (25 dribbling riusciti), Leao (22) e Beahyane (21) hanno superato più volte l'uomo di lui in queste prime undici giornate. Ma nessuno di loro fa il difensore e infatti il rendimento dell'ex Shakhtar è paragonabile ai migliori attaccanti.

E per questo il dato che fa impressione è legato alla somma di dribbling riusciti, tiri e cross tentati in campionato dal brasiliano: 59. In questa speciale classifica che accorpa le giocate offensive, guidata da Yamal (73), Dodô è decimo, subito sotto a Mbappe e ai migliori in Europa. E nella classifica non c'è nessuna traccia di un terzino, tantomeno di un club di Serie A. Lo scrive Il Corriere dello Sport - Stadio.