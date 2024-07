Giorgetti: "Le cifre per Kean sono alte, dipende se la Fiorentina lo riporterà in condizione. Palladino..."

Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno dell'affare che ha portato Moise Kean alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Le cifre sono alte per l'attaccante, ora c'è da capire se tornerà in condizione. Rimane una scommessa, credo che davanti debbano arrivare altri profili. Però le scommesse in questi anni sono state anche troppe. Basta vedere i soldi spesi per Ikoné e Nzola”.

E su Palladino: “Speriamo abbia la personalità giusta, adesso questa Fiorentina ha bisogno di un'identità chiara. Speriamo dia più verticalità alla squadra, a differenza di quello che ha fatto Italiano. Servono rinforzi importanti adesso".