In avvicinamento all'esordio stagionale in Serie A per la Fiorentina, il Cagliari di Pisacane ha reso noti i convocati per la sfida dell'Unipol Domus di domani sera.
Nessuna sorpresa: assente per ovvie dinamiche di mercato Piccoli, per il quale manca solo l'ufficialità prima di diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Presenti Mina e Folorunsho, entrambi ex viola, così come Esposito, oggetto di mercato cercato anche dalla Fiorentina in estate. Anche il nuovo acquisto Kilicsoy, in prestito dal Besiktas, ci sarà.
Di seguito, la lista completa dei convocati:
