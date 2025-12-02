Il Giudice Sportivo squalifica un giocatore viola. E Dzeko...

Da poco annunciate le decisioni del giudice sportivo in merito alla 13esima giornata di Serie A, con la Fiorentina di scena a Bergamo contro l'Atalanta. Grande attesa in casa viola per capire la possibile squalifica di Dzeko dopo il confronto con i tifosi a fine partita.

Un turno fuori

Il giudice sportivo ha confermato la squalifica per una giornata di Marin Pongracic, che contro l'Atalanta è stato ammonito per la quinta volta in stagione, era diffidato e salterà Sassuolo-Fiorentina.

Nessuna squalifica per Dzeko

Nessun provvedimento per Edin Dzeko, che a fine partita si è rivolto ai tifosi in un confronto con il megafono. Nessuna sanzione per l'attaccante viola, che da regolamento non poteva avere il confronto con il settore ospiti viola.