Sentite l'allenatore del Başakşehir: "In Conference potevamo battere tutti tranne il Chelsea"

Çağdaş Atan, allenatore del Başakşehir che in queste ultime stagione ha giocato in Conference League, ha parlato della competizione europea in una recente intervista. Queste le sue parole, parlando anche degli avversari:

“Lo scorso anno avremmo potuto battere qualsiasi squadra tranne il Chelsea. Vogliamo raggiungere la fase a gironi della UEFA Conference League e poi creare un Başakşehir in grado di perseguire obiettivi più grandi e ottenere successi più importanti”.