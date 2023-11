Travolgente Fiorentina Under 17: asfaltata la Lazio nel big match e viola a punteggio pieno dopo nove turni

Se la Primavera sta soffrendo il ricambio di ciclo con Galloppa, la Fiorentina Under 17, reduce dalle finali Scudetto, è invece una corazzata e nel suo girone sta travolgendo un po' chiunque trovi sulla sua strada. Oggi gran successo interno per 4-0 contro la Lazio, seconda in classifica: a segno Ciacci e Angiolini nella prima mezz'ora, poi a inizio ripresa il tris di Maiorana e al 60' ancora Angiolini per il poker. I ragazzi di Capparella proseguono a punteggio pieno dopo nove turni.