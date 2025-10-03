"La Fiorentina è la squadra che sta deludendo di più in Italia. Pioli è tra i migliori, ma a Firenze non è facile"

Sul momento delicato della Fiorentina, ripresa parzialmente dopo la vittoria in Conference, è intervenuto l'allenatore Franco Lerda a Tuttomercatoweb.com: “La Fiorentina, al momento, è la squadra italiana che sta deludendo di più. Eppure Pioli è tra i migliori allenatori in assoluto, sicuramente tra i più bravi. La società vuole alzare il livello ed è stato preso un tecnico importante, però in questo momento fa fatica”.

“Firenze è esigente, ma non è facile avere sempre di più. Tappandosi le orecchie…”

E aggiunge: “Firenze è una piazza molto esigente, non sempre è facile. Adesso resta solo tanto lavoro da fare, avendo fiducia in ciò che si fa. Occorre una nuova compattezza, tappandosi le orecchie. Contro il Torino ho visto la partita, ai punti meritavano qualcosa in più i granata”.