Brescianini bocciato in Europa? Tutt'altro, Vanoli lo vuole al top per la lotta salvezza

Era inevitabile che qualche nome grosso, o almeno qualche nome nuovo, rimanesse fuori dalla lista Uefa aggiornata dalla Fiorentina qualche giorno fa. Il numero massimo di cambiamenti era tre mentre i volti nuovi portati dal mercato, ben cinque. A farne le spese è stato anche Marco Brescianini, l'aggiunta più rilevante nel centrocampo viola e già a segno una volta in campionato.

Sarà proprio quello il suo terreno di caccia da qui a maggio: non si è trattato assolutamente di bocciatura da parte di Vanoli, come scrive Repubblica. Anzi, il tecnico lo vuole al top proprio per la corsa salvezza, anche da qui la scelta è ricaduta sull'ex atalantino.