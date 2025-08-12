E' tornato il caldo vero in questo agosto. E il caldo inizia a farsi sentire anche sul mercato, dove i giorni passano e le squadre iniziano a perfezionare le proprie rose a meno di 20 giorni dal gong finale.

La situazione Beltran

In casa Fiorentina il nome più attenzionato è quello di Lucas Beltran. La sua cessione è diventata una priorità per i dirigenti viola, con l'argentino che ha ricevuto proposte sia dal Brasile (Flamengo), che dalla Russia (Spartak Mosca e Zenit). Al momento è stallo, in attesa di conoscere la scelta del giocatore che per il momento avrebbe declinato la destinazione brasiliana.

Il nome per l'attacco

Serve la sua cessione per prendere l'attaccante che con tutta probabilità completerà il reparto offensivo di Stefano Pioli. Il nome in pole è quello di Shpendi del Cesena, ma prima serve vendere.

Stessa filosofia a centrocampo

Stessa filosofia a centrocampo, dove prima di partire all'assalto per Nicolussi Caviglia (per cui si sono ripresi i contatti con il Venezia), la Fiorentina dovrà pensare ad alcune partenze per recuperare gruzzoletto economico e spazio in rosa.

Le altre operazioni

Le altre mosse potrebbero riguardare le fasce laterali. Se parte Fortini (in prestito), l'idea è lo svincolato Calabria, che però ha proposte anche dalla Grecia. Difficile vedere la partenza di Comuzzo, nonostante il pressing del Lipsia.