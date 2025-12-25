Natale al Viola Park, l'insolita festività della Fiorentina

Natale al Viola Park. No, non è il titolo di un nuovo cinepanettone, ma è il programma di lavoro che si è dato la Fiorentina a prevedere un'insolita festività per la squadra.

Oggi e domani

Sia oggi che domani, la formazione allenata da Vanoli sarà in campo per una seduta di allenamento che servirà per preparare al meglio la prossima trasferta di campionato contro il Parma.

Quattro assenze

Un appuntamento fondamentale quello in Emilia, che i gigliati affronteranno con quattro assenze: Mari, Gosens e Fazzini, infortunati, e Ranieri squalificato.