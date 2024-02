Ikone, prestazione miracolo nel giorno della Madonna di Lourdes. La nuova BB funzionicchia

Finalmente la Fiorentina vince una partita nel 2024. L’avversario non era irresistibile, ma alcuni eccessi di sufficienza avrebbero potuto complicare la gara. La nuova BB Belotti-Beltran funzionicchia.

Mercoledì si sale di difficoltà

Tuttavia serviranno riprove più performanti. Mercoledì a Bologna il tasso di difficoltà sale già di parecchio.

Voti e giudizi

Beltran – 6,5 – Sfortunato quando di testa colpisce la traversa. Buon lavoro di ricucitura tra centrocampo e attacco. Mostra nuovamente il suo tempismo nello sfruttare gli errori degli avversari.

Ikone – 8 – Un gol, l’assist per Belotti e quello, non sfruttato, da Gonzalez. Primo tempo strabordante, ripresa in controllo. Prestazione miracolo nel giorno della Madonna di Lourdes.

Belotti – 7 – Dà il via alla goleada viola. Non fa molto altro ma è stato preso per segnare e lo fa. Speriamo non sia un fuoco di paglia. Ricordo sfolgoranti esordi bagnati da gol (Matri, Piatek) che non ebbero gran seguito.

Nzola – 5 – Il tempo di arricchire la sua ampia collezione di gol sbagliati.

