Anche Spalletti fa un favore alla Fiorentina: la Juve travolge il Parma e lo lascia in fondo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Con una vittoria netta al ‘Tardini’ la Juventus torna al quarto posto momentaneo: i bianconeri hanno battuto il Parma per 4-1, facendo un favore anche alla Fiorentina. Gara a senso unico fin dalle prime battute quando Corvi si oppone a Conceiçao. Quindi il vantaggio della Juve firmato da Bremer al 15', con un imponente colpo di testa su corner. Il raddoppio arriva al 37' con una deviazione a centro area di McKennie.

Il Parma era tornato in partita con l'autogol di Cambiaso al 51' ma l'illusione è durata poco perché al 54' ancora Bremer, con una deviazione sotto porta ha firmato l'1-3. Una decina di minuti dopo il 4-1 di David, a seppellire definitivamente il Parma. Gli emiliani restano così a quota 23, con 6 lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 55, Milan 47, Napoli 46, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Bologna 30, Udinese 29, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.