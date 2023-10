Un gol di un ex viola lancia il Bologna di Motta. L'esordio di Inzaghi a Salerno è salvato da Dia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Terminati da pochi minuti gli incontri della domenica alle 15 di Serie A. Il Bologna, in casa, si è imposto sul Frosinone per 2-1: gol di Ferguson, dell'ex Fiorentina De Silvestri e infine di Soulé per Di Francesco. Bologna che sale così a tre lunghezze dalla Viola di Italiano.

Nell'altra partita, Salernitana e Cagliari hanno pareggiato. 2-2 il risultato finale frutto dei gol di Luvumbo, Viola e una doppietta di Boulaye Dia. Il senegalese, in estate molto vicino alla Fiorentina, è tornato alla grande con Inzaghi, che adesso può credere nella salvezza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 22, Milan 21, Juventus 17, Fiorentina 17, Napoli 17, Roma 14, Bologna 14, Atalanta 13, Lazio 13, Lecce 12, Monza 12, Frosinone 12, Sassuolo 10, Torino 9, Genoa 8, Verona 8, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 4, Cagliari 3.