Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, sul proprio giornale ha scritto un commento sulla vittoria viola di ieri contro il Verona: “Se la Fiorentina è capace di vincere una partita come questa, può vincere tutto, ma proprio tutto. Se non la peggiore, è stata fra le peggiori partite dei due anni e mezzo di Italiano. Non ha funzionato niente e basta dire che il migliore in campo, il portiere Pietro Terracciano, è stato quello che ha commesso l’errore più clamoroso, il rigore regalato (e poi parato) dopo meno di un minuto”.

Problemi a centrocampo

Anche il centrocampo della squadra viola non è andato bene: “Non ha funzionato la coppia di mediani formata da Mandragora e Maxime Lopez che la squadra non riconosce come primo riferimento”.

“Un po' di tempo la Fiorentina non avrebbe mai vinto una partita come questa”

Polverosi ha concluso così: “La Fiorentina sta proseguendo un cammino straordinario. Ora vince anche quando gioca male, o meglio, quando quasi non gioca. Chi storce il naso (noi fra questi), se ne farà una ragione. Un po’ di tempo fa una partita come questa la Fiorentina non l’avrebbe mai vinta”.