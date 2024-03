La Ternana vince con il Cosenza e sale in classifica. Bene i viola Amatucci e Lucchesi, poco spazio per Distefano

Pochi minuti fa si sono concluse le prime partite della trentesima giornata di Serie B. E questo pomeriggio tra le squadre impegnate c’era anche la Ternana dei tanti giovani viola, che quest’oggi allo stadio Liberati ospitava il Cosenza in quello che è da considerarsi come un vero e proprio scontro salvezza.

Decisivo il gol di Pereiro

Al termine di una partita tutto sommato equilibrata e non certo divertente, a spuntarla sono i padroni di casa: al novantesimo il risultato finale è 1-0 per i rossoverdi. A decidere la sfida una rete di Gaston Pereiro al 69’, abile a sfruttare una calcio piazzato dopo uno scambio con Amatucci.

Prove positive dei calciatori viola

Arrivando ai giovani della Fiorentina, ottima prestazione del centrocampista che, oltre a entrare direttamente nell’azione del vantaggio, si dimostra comunque all’altezza del palcoscenico risultando tra i migliori degli umbri. Viene sostituito all’88’ pochi minuti dopo esser stato ammonito. Prestazione sufficiente anche per Lucchesi, anche lui finito sul taccuino dell’arbitro nella prima frazione di gara. Solo 16 minuti più recupero per Distefano chiamato sostituire Favilli, entrato al 61’ e costretto ad uscire dal campo per infortunio.