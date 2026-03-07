Il Copenhagen ha battuto 2-1 il Viborg nella semifinale di ritorno di Coppa di Danimarca, centrando la finale del torneo. Amir Richardson, centrocampista marocchino della Fiorentina in prestito nel club danese dal mercato invernale, non era tuttavia presente né in campo né in panchina, per ragioni tuttavia non chiarite.

I commenti perplessi dei tifosi del Copenhagen

Sui social lo scetticismo dei tifosi del club della capitale danese è esploso: “L'assenza di Richardson deve essere uno scherzo vista la situazione della squadra…è per via della concorrenza?? ahahahah”, “Nonostante abbia dimostrato di essere un ottimo giocatore in tutte le occasioni in cui ha giocato, non è la prima volta che Neestrup (allenatore del Copenhagen, ndr) mette in difficoltà qualcuno…qualcosa deve essere successo”, “Probabilmente non c'è bisogno di chiedersi se sarà in squadra o meno dopo l'estate…”, “Il mistero che circonda Richardson non si attenua dopo che non è né titolare né in panchina a Viborg, nella partita più importante della stagione”.

Una scelta societaria?

Questi alcuni dei commenti dei supporters del Copenhagen, a testimonianza del velo di mistero che circonda l'assenza del giocatore viola nella sfida odierna. C'è chi ipotizza che si tratti di una scelta dirigenziale quella di non utilizzarlo nella sfida odierna, perché non verrà riscattato a causa del prezzo. Le prossime settimane, che vedranno il Copenaghen coinvolto nel gruppo salvezza, potranno essere più indicative a riguardo…