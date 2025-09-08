Conte verso la Fiorentina: un titolarissimo della difesa può tornare in campo

Il difensore azzurro Alessandro Buongiorno è pronto a scendere in campo sabato contro la Fiorentina e debuttare al Franchi.

Conte può sorridere

Dopo vari infortuni, l'ex Torino è ora è pronto a fare il suo ritorno. Così Buongiorno potrà candidarsi nuovamente per una maglia da titolare nella sfida contro la formazione di Stefano Pioli, in programma a Firenze sabato 13 settembre alle ore 20:45.

Già decisivo contro il Cagliari

Grande assente nelle prime due gare di campionato, con il Cagliari subentrato, ora Antonio Conte può finalmente tornare a sorridere. Buongiorno è stato infatti impattante per il Napoli, dimostrandolo anche nella sfida contro il Cagliari. E' entrato per sostituire l'ammonito Juan Jesus, mettendosi subito in mostra con un meraviglioso assist per Zambo Anguissa negli ultimi secondi del match. Un lampo di genio, un fulmine a ciel sereno, dimostrando che le sue qualità sono incisive per il gioco del tecnico azzurro.