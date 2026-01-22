Anche a Pisa lo stadio diventa un caso. Corrado: "Se ne parla molto ma non è cambiato nulla. E su Gilardino vi dico che..."

In occasione della conference stampa alla vigilia della trasferta di Milano contro l'Inter, in cui ha preso parola il tecnico Alberto Gilardino, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha preso parola per approfondire direttamente davanti alla stampa alcuni temi caldi in casa nerazzurra.

"Non è vero che l'asta fosse stata già fissata o che ci fosse un prezzo definitivo: se ne era parlato, ma non è mai stata aperta formalmente. La procedura deve ancora partire. Detto questo, con il Comune stiamo lavorando davvero in maniera egregia. Ogni intervento viene concordato e affrontato insieme, con grande disponibilità reciproca. Direi che questi primi sei mesi di collaborazione hanno dimostrato che c'è una volontà comune di andare avanti nel modo migliore e più rapido per tutti. La priorità, per noi, rimane quella di procedere secondo i tempi e le modalità che saranno stabilite ufficialmente, senza forzature ma con massima chiarezza".

“Si è parlato tanto dell'apertura di un'asta per l'acquisto dell'impianto, ma per il momento non si è visto nulla..”

“Non mi è mai passato per la testa di cambiare allenatore”

Ha voluto anche rassicurare tutti sulla permanenza di Gilardino: “Per quanto riguarda il mister, permettetemi una considerazione: se dovessimo correre dietro ai "rumori", avremmo già preso Zapata, Dzeko e chissà quanti altri. La fantasia dei media e le suggestioni dei social sono inesauribili. A volte mi viene il dubbio che qualcuno lo faccia pensando di poter condizionare le società, come a dire: forse non hanno abbastanza idee. Ma non è così, e non riguarda solo Pisa: riguarda tutta l'Italia calcistica. Capisco che qualche giornalista possa avere gusti, sensazioni o preferenze ma noi, come società, dobbiamo restare fermi sui nostri programmi, sulle nostre aspettative e sulla progettualità che ci eravamo dati all'inizio del campionato. Se qualcuno è deluso, significa che aveva aspettative non allineate al nostro progetto. Noi non siamo delusi: noi siamo contenti. E lo dico chiaramente: io mi sono anche stancato di sentire colleghi di altre squadre dirmi "Però giocate proprio bene" e poi non portare a casa i punti. Giocare bene e non fare punti non basta. Non ci consola. Ma non è mai passato per la nostra testa cambiare allenatore.

“Le suggestioni dei media e dei social non influenzeranno il progetto del Pisa"

Ha poi concluso: “Forse è passato per la testa di qualche giornalista della "rosa" del giorno, visto che è uscito un articolo in cui si ipotizzava che stessimo cambiando Gilardino con un altro allenatore. Tra l'altro definito "amico di mio figlio": non lo abbiamo nemmeno smentito, perché era una cosa talmente fuori luogo da non meritare risposta. La realtà è che Gilardino e il suo staff stanno lavorando benissimo. Nella nostra progettualità, l'obiettivo era far crescere i giocatori rispetto a settembre, e questo è accaduto in maniera evidente. La squadra è maturata, ha trovato consapevolezza, e gran parte di questo percorso è merito del lavoro quotidiano dello staff tecnico. Le suggestioni dei media e dei social noi le leggiamo, perché è giusto che ognuno esprima la propria opinione. Ma non cambiano e non cambieranno il nostro percorso".