La gestione dei biglietti per la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos, ma anche quella degli spazi riservati all'interno dello stadio Agia Sophia di Atene, sta provocando non poche polemiche in Grecia.

Le accuse al segretario generale della fedecalcio greca

Ad alimentarle ci ha pensato il vicepresidente dell'Olympiakos, Kostas Karapapas, il quale ha detto: “Il 10 maggio abbiamo inviato una lettera all’EPO (la federcalcio greca ndr) per i biglietti. Il risultato è stato apprendere che il signor Filippousis (Iakovos, segretario generale della federcalcio greca ndr) ha preso 1500 tagliandi e li ha distribuiti a suo piacimento”.

Niente box regalo per la Fiorentina

E poi: “All'Olympiakos non è stato nemmeno chiesto se avremmo voluto un box, l'ha avuto l'AEK regalato, la Fiorentina no”. La vicenda potrebbe avere degli strascichi.