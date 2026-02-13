Bertoni: "Vanoli ha poche colpe, la rosa non l'ha fatta lui. Vi spiego le difficoltà di De Gea e Kean"

L'ex Fiorentina Daniel Bertoni, ha parlato anche della situazione della squadra viola in un'intervista a news.superscommesse.it.

Le colpe di Vanoli

“Di colpe l'allenatore ne ha poche, non l’ha fatta lui la rosa. Certo, non riesce a capire bene come mettere nelle migliori condizioni la squadra in campo. Ma non sarebbe facile per nessuno, visto che i giocatori appaiono in palese difficoltà. Per me non ha colpe evidenti, perché la squadra, ripeto, non l’ha costruita lui e lavorare su qualcosa di non proprio non è mai facile".

Sul rendimento di due top come Kean e De Gea

“È un problema di tutto il gruppo, due calciatori non possono fare tutta una squadra. Kean ha segnato molto l’anno scorso, è vero, così come De Gea parava forse più di oggi. Ma ciò accadeva perché era tutta la squadra a rendere meglio. Ma sia quando le cose vanno bene, che quando vanno male, dipende da tutto il gruppo. Rendono meno anche perché, come ho detto nella risposta precedente, non si trovano gli accorgimenti tattici giusti per molti calciatori”.